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AA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 15:56,Son Güncelleme:

Kocaeli'de operasyon! Kıskıvrak yakalandılar

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Kocaeli'de operasyon! Kıskıvrak yakalandılar
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Bazı şüpheliler, adliyeye getirilişleri sırasında gazetecilere tepki göstererek görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 41,48 gram sentetik kannabinoid, 13,80 gram metamfetamin, bir miktar esrar, kokain, uyuşturucu hap ve Hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bazı şüpheliler, adliyeye getirilişleri sırasında gazetecilere tepki göstererek görüntü almalarını engellemeye çalıştı.

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