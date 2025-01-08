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Kocaeli'de okulda dehşet! Tartıştığı sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanan liseli yaralandı

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#Gebze#Kocaeli#Okul
Kocaelide okulda dehşet Tartıştığı sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanan liseli yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 15:22

Kocaeli’de bir lisenin bahçesinde kavga ettiği sınıf arkadaşı Ö.P. (16) tarafından bıçaklanan M.A. (16) yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde erkek öğrenciler M.A. ve Ö.P. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ö.P. yanındaki bıçakla sınıf arkadaşı M.A.’yı bacağından bıçakladı. Diğer öğrenciler kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı.

Okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından M.A., ambulansla Gebze Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ö.P. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Gebze#Kocaeli#Okul

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