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Kocaeli'de öğrencilerden çıkan öğretmenlerine balonlu sürpriz

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#Kocaeli#Öğretmen#Öğrenci
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 15:35

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yoğun bakımdan çıkıp, evine dönen öğretmen Sevinç Özdemir'i öğrencileri yalnız bırakmadı. Balonlarla Özdemir'in evine gelen öğrenciler, sevgi gösterisinde bulundu.

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Körfezkent Emlak Konut İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Sevinç Özdemir, 17 Kasım'da yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisine alınan Özdemir, tedavisinin ardından evine döndü.


Kocaelide öğrencilerden çıkan öğretmenlerine balonlu sürpriz

Öğretmenlerinin taburcu olduğunu öğrenen öğrenciler ise Özdemir'i yalnız bırakmadı. Balonlarla Özdemir'in evinin önüne gelen öğrenciler, sevgi gösterisinde bulundu.

Kocaelide öğrencilerden çıkan öğretmenlerine balonlu sürpriz

Enfeksiyon riski nedeniyle dışarıya çıkamayan Özdemir, balkondan öğrencilerine el salladı.

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Kocaelide öğrencilerden çıkan öğretmenlerine balonlu sürpriz

Duygu dolu anlar, kameraya yansıdı.

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#Kocaeli#Öğretmen#Öğrenci

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