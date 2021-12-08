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Kocaeli'de mesaj tartışması sonrası dehşet

#Kocaeli#Polis#Cinayet
Kocaelide mesaj tartışması sonrası dehşet

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, 22 yıllık eşi Muhlise Demirel‘i (42) tabancayla vurduktan sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar eden Yusuf Demirel’in (44), eşinin cep telefonuna gelen mesajları görünce tartıştığı öğrenildi.

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Dün öğle saatlerinde, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi üzerindeki bir sitedeki apartmanda meydana gelen olayda, Yusuf Demirel, kendisi gibi güvenlik görevlisi olan eşi Muhlise Demirel ile tartıştı. Yusuf Demirel tabanca ile eşi Muhlise Demirel’e 5 el ateş etti. Muhlise Demirel bacaklarına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yusuf Demirel daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. 2 çocuk annesi Muhlise Demirel’in ‘imdat’ diye bağırması ve silah seslerini duyan komşuları 112'yi aradı. Yaralanan Muhlise Demirel, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Yusuf Demirel ise yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama döndürülemedi. Muhlise Demirel yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

'İKİMİZİN DE TELEFONLARINI ALIN'

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Olay öncesi, Yusuf Demirel’in, eşi Muhlise Demirel’in telefonuna gelen mesajları gördüğü ve tartışmanın da bu nedenle başladığı öğrenildi. Diğer yandan, Muhlise Demirel’in yerde kanlar içerisinde yattığı sırada olay yerine gelen güvenlik güçlerine, “Her ikimizin de telefonlarını alın” dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Kocaeli#Polis#Cinayet

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