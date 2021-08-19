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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 10:13 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de kuvvetli sağanak! Yollar göle döndü

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Kocaeli'de kuvvetli sağanak! Yollar göle döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. D-100 kara yolunda Beylikbağı Mahallesi mevkisinde yolun İstanbul ve Ankara istikametinde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İlçede yarım saat süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

D-100 kara yolunda Beylikbağı Mahallesi mevkisinde yolun İstanbul ve Ankara istikametinde oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

İşçileri taşıyan bir midibüs, Beylikbağı Mahallesi Memişoğlu Caddesi'nde su birikintisinin içinde kalınca arızalandı.

Midibüs, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çekilirken, içindeki işçiler başka bir servis aracına aktarıldı.

Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale için kentin yoğun kavşaklarında tedbir alıp sürücüleri yönlendiriyor.

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