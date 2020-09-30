MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKocaeli'de korona virüs denetimlerine uymayanlara 118 bin 100 lira ceza
GeriGündem Kocaeli'de korona virüs denetimlerine uymayanlara 118 bin 100 lira ceza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KOCAELİ (İHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 09:48 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de korona virüs denetimlerine uymayanlara 118 bin 100 lira ceza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaeli'de korona virüs denetimlerine uymayanlara 118 bin 100 lira ceza
Abone Olgoogle-news

Kocaeli’de yapılan korona virüs denetimlerinde, pandemi kurallarına aykırı hareket eden 209 kişiye 118 bin 100 lira para cezası kesildi. Denetimlerde karantina ihlali yapan 13 şahıs kesilen cezaların sonrası yurda yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde bin 432 iş yeri ve 21 bin 698 kişiyi sorguladı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 13 kişi, maske takmadığı belirlenen 188 kişi ve sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye toplamda 118 bin 100 lira para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca sosyal mesafe kuralına uyulmayan 1 iş yeri ve ayakta yolcu kapasitesini aşan 1 sürücüye ceza kesildi.
Öte yandan denetimler sırasında yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle