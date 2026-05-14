×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'de korkutan çatı katı yangını

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Darıca#Yangın
Kocaelide korkutan çatı katı yangını
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 01:17

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuya sebep oldu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Haberin Devamı

Yangın, Darıca ilçesi Kale Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek 3. kattaki daireyi de sardı.

Durumu fark eden vatandaşlar korkuyla binadan kaçarken, ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yoğun çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken, bina sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Kocaelide korkutan çatı katı yangını

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Darıca#Yangın

BAKMADAN GEÇME!