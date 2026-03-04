×
Kocaeli'de korkunç olay! Trenin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Körfez#Tren Çarptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2026 12:40

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yolcu treni, tel örgüyü aşıp raylara giren Ercan Köstek'e (45) çarptı. Trenin altında kalan Köstek, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Körfez'e bağlı Hereke sahilinde meydana geldi. İstanbul'a giden 80114 sefer sayılı yüksek hızlı tren, tel örgülerden atlayarak raylara giren Ercan Köstek'e çarptı. Makinist durumu fark edip, treni durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bir süre aradıkları Köstek'in cansız bedenine ulaştı. Kaza nedeniyle İstanbul yönüne tren seferleri duruldu. Savcının inceleme sonrası seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

