Kocaeli'de korkunç olay! Otomatik acil durum bildirimi ekipleri harekete geçirdi, yanan araçta iş insanı ölü bulundu

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Derince ilçesi Taşköprü Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne otomatik kaza ve acil durum bildirimi ulaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoldan çıkarak ormanlık alana giren ve alev alan otomobile müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından araçta inceleme yapan ekipler, kilitli durumdaki otomobilde iş insanı Zeynel Abidin’in cansız bedenine ulaştı.

YANAN ARAÇTA 5 SAAT İNCELEME YAPILDI

Yangının söndürülmesinin ardından Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, ormanda ve otomobilin çevresinde yaklaşık 5 saat süren inceleme yaptı. Kullanılamaz hale gelen lüks otomobil, çalışmaların tamamlanmasının ardından çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Zeynel Abidin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Zeynel Abidin’in direksiyonda kalp krizi geçirdiği, kontrolün kaybolduğu aracın uçuruma yuvarlanıp alev aldığı üzerinde durulduğu bildirildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.