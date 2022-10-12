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Kocaeli'de korkunç olay! Kızını sopayla döverek hastanelik etti

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#Kocaeli #Dilovası#Kadına Şiddet
Kocaelide korkunç olay Kızını sopayla döverek hastanelik etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 10:57

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Necman T. adlı kişi, kendisine "Neden çalışmıyorsun?" diyen kızını sopayla döverek hastanelik etti.

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Olay, Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 516. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 yıl önce Hakkari’den Kocaeli’ye taşınan 5 kişilik aileden Rujbin T. (22) isimli kadın, 2 ay memleketinde kaldıktan sonra yeniden evine döndü. Rujbin T. , evine döndüğü gün babasıyla tartışma yaşadı.

İddiaya göre Rujbin T.’nin babası Necman T.’ye "Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?" diye sormasının ardından öfkelenen baba, kızını darbetmeye başladı. Necman T., sopayla kızının başına defalarca vurarak yaraladı.

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GÖZALTINA ALINDI

Evden yükselen sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, eve girerek Necman T.'yi gözaltına aldı. Yaralı genç kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı.

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BAŞINA 10'DAN FAZLA DİKİŞ ATILDI

Rujbin T., tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başına 10’dan fazla dikiş atılan Rujbin T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kocaeli #Dilovası#Kadına Şiddet

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