Kocaeli'de korkunç olay! ATM sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Olay, saat 12.30 sıralarında, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. 56 yaşındaki Maksut Beytaş, ATM önünde sıraya girdiği anda yanına gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Beytaş yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrollerinde Maksut Beytaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Beytaş’ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan, kurşunlardan birinin ATM’nin yanındaki alışveriş merkezinin camına isabet ettiği görüldü.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.