×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'de korkunç olay! ATM sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Karamürsel#Cinayet
Kocaelide korkunç olay ATM sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 15:10

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM önünde sıra beklerken silahlı saldırıya uğrayan 56 yaşındaki Maksut Beytaş hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, saat 12.30 sıralarında, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. 56 yaşındaki Maksut Beytaş, ATM önünde sıraya girdiği anda yanına gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Beytaş yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrollerinde Maksut Beytaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Beytaş’ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan, kurşunlardan birinin ATM’nin yanındaki alışveriş merkezinin camına isabet ettiği görüldü.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Karamürsel#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!