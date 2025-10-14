×
Kocaeli'de korkunç olay! Aile içi tartışmada kazara kızını vuran baba, intihar etti

Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 07:36

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde aile içi tartışma korkunç bitti. Kazara kızı Meltem Yıldız’ı tabancayla vurarak ağır yaralayan 60 yaşındaki Muzaffer Yıldız, aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 323’üncü Sokak üzerindeki 2 katlı bir evde meydana geldi. Muzaffer Yıldız, henüz bilinmeyen nedenle evde ailesiyle tartıştı. Tartışma sırasında tabancasını çekerek ateşleyen Muzaffer Yıldız, kazara kızı Meltem Yıldız’ı karnından vurdu. Kızının kanlar içerisinde yere yığıldığını gören baba Muzaffer Yıldız, ardından silahı başına dayayarak tetiği çekti. 

Evdekilerin haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba Muzaffer Yıldız, Gebze’deki özel bir hastaneye, kızı Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muzaffer Yıldız kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Karnından yaralanan Meltem Yıldız ise ameliyata alındı. 

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

