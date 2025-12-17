×
Kocaeli'de korkunç olay! 16 yaşındaki kız çocuğu, tabancayla başından vurulmuş halde bulundu

Aralık 17, 2025 07:39

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde başından tabancayla vurulmuş halede bulunan 16 yaşındaki A.C. hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Mahallesi Dilber Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. A.C. isimli kız çocuğu, ailesi tarafından odasında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde A.C.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından A.C.’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sünüyor. 

