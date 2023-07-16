×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'de korku dolu anlar! Kamyon, TIR'a çarptı: 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#TEM#İzmit
Kocaelide korku dolu anlar Kamyon, TIRa çarptı: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 16:38

İzmit TEM Otoyolu geçişinde kamyonun önündeki TIR'a çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Haberin Devamı

 Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu İzmit geçişi Bekirdere Rampası mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ramazan Kırık idaresindeki 06 CZH 324 plakalı kamyon, önündeki Süleyman Uçar idaresindeki 42 APG 829 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, araçta sıkışan kamyon şoförü Kırık yaralandı.

Kocaelide korku dolu anlar Kamyon, TIRa çarptı: 1 yaralı

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Ramazan Kırık, ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaelide korku dolu anlar Kamyon, TIRa çarptı: 1 yaralı

Haberin Devamı

Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol 1 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Kocaelide korku dolu anlar Kamyon, TIRa çarptı: 1 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#TEM#İzmit

BAKMADAN GEÇME!

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

#Yaz Depresyonu
Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor? Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

#Antarktika
Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği