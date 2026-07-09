Kocaeli’de konaklama tesisinde havuza düşen minik Seyit öldü

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Olay, dün ilçeye bağlı Oluklu Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi. İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil için tesise gelen Seyit Hamza Arvasi, henüz bilinmeyen nedenle havuza düştü.

HAYATA VEDA ETTİ

Ailesi tarafından fark edilip sudan çıkarılan Seyit Hamza Arvasi, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Arvasi, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Seyit Hamza Arvasi’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.