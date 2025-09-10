Kocaeli'de kimyasal sızıntı paniği! Ekipler harekete geçti

Haberin Devamı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Liman Caddesi’ndeki bir boya fabrikasının sahasında meydana geldi. Park halinde bulunan tankerdeki Toliendi-İzosiyanat isimli köpük yapımında kullanılan kimyasal madde sızdı. Koku ve yüklesen dumanı fark eden fabrika çalışanları tankerden uzaklaştı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

"KAPI VE PENCERELERİNİ KESİNLİKLE AÇMAYIN"

Olayın ardından Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya yaptığı açıklamada, "Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın. Dışarı çıkmamaya özen gösterin. Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanıyor. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

KİMYASAL MADDENİN YAYILIMI ENGELLENDİ

Özel kıyafetlerini giyen ekiplerin, müdahalesiyle kimyasal maddenin yayılımı engellenerek tedbir alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.