Kocaeli'de kilosu 10 bin liradan satılıyor! Dövülüp balla karıştırılarak tüketiliyor...

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Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte hem fazla kilolardan kurtulmak hem de sıcak havalarda daha enerjik hissetmek isteyen vatandaşlar doğal ürünlere yönelmeye başladı. Özellikle zayıflamaya, sindirim sistemine ve bağışıklığı güçlendirmeye yönelik bitkisel ürünlere olan talep arttı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uzun yıllardır aktar olarak hizmet veren Melike Aydoğan, yaz aylarında beyaz çay, karahindiba kahvesi, ginseng, damla sakızı ve çubuk tarçın gibi ürünlerin yüksek fiyatlarına rağmen yoğun ilgi gördüğünü söylüyor.

Yaz aylarında en fazla talebin beyaz çaya olduğunu aktaran Aydoğan, "Beyaz çayın kilosu şu anda 2 bin 500 lira. Yağ yakıcı etkisi yeşil çaya göre daha fazla. Aynı zamanda tokluk hissi veriyor ve vücudun direncini artırıyor. Çok bilinmese de etkisi gerçekten daha yüksek" ifadelerini kullandı.

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Mide problemleri yaşayanların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan damla sakızının fiyatı ise cep yakıyor. Aydoğan, "Damla sakızının kilosu 10 bin lira. Gastrit, reflü, mide yarası ve mide ekşimesine çok iyi geliyor. Dövülüp balla karıştırılarak tüketiliyor ya da doğrudan sakız gibi çiğnenebiliyor" diye konuştu.

Tatlı ihtiyacını bastırmak isteyenlerin çubuk tarçına yöneldiğini belirten Aydoğan, "Çubuk tarçını genelde şeker hastalarına veriyoruz. Şekeri dengeliyor, tatlı krizlerini azaltıyor. Aynı zamanda zayıflatıcı etkisi de var. Detoks suyu olarak kullanılıyor. Onun da kilo fiyatı 850 TL. Fiyatı daha uygun olan kırkkilit otunun da hem harici hem dahili kullanımla etkili. Bu ot, sırt ağrısına, fıtıklara çok iyi geliyor. Kaynatılıp püre haline getiriliyor ve sırta sürülüyor. İçildiğinde ise vücuttaki iltihaba iyi geliyor" şeklinde konuştu.