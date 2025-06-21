Kocaeli’de kereste deposundaki yangın söndürüldü

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Yangın, saat 18.30 sıralarında Muallimköy Güney Yanyol Caddesi üzerinde bulunan bir kereste deposunda meydana geldi. Deponun açık alanında bulunan keresteler henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler depoya da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın 1 saatte kontrol altına alınırken, depo kısmında hasar meydana geldi

. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.