×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'de kayık alabora oldu: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Kayıp#Arama
Kocaelide kayık alabora oldu: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 16:52

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alabora olan kayıktaki 2 kişiden 1'i kurtarıldı, diğer kişiyi arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kayığın alabora olma anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Bugün saat 15.00 sıralarında Kocaeli Kirazlıyalı Sahili'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ KURTARILDI

Denizde bulunan iki kişiden M.Ş.C., ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Gözden KaçmasınDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa ilişkilerini değerlendirdi: Şimdi sıra ABdeDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa ilişkilerini değerlendirdi: Şimdi sıra AB'deHaberi görüntüle

DİĞER KAYIP ARANIYOR

Kayıkta bulunan diğer kişiyi arama kurtarma çalışmaları da başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı unsurlar, denizde geniş çaplı tarama faaliyetlerini sürdürürken, diğer ekipler de çevredeki vatandaşlardan bilgi alarak kayıp kişiyi bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Gözden KaçmasınPapa 14. Leo, Andrea Minguzzi ile görüştüPapa 14. Leo, Andrea Minguzzi ile görüştüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Kayıp#Arama

BAKMADAN GEÇME!