Kocaeli'de kayık alabora oldu: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Bugün saat 15.00 sıralarında Kocaeli Kirazlıyalı Sahili'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ KURTARILDI

Denizde bulunan iki kişiden M.Ş.C., ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

DİĞER KAYIP ARANIYOR

Kayıkta bulunan diğer kişiyi arama kurtarma çalışmaları da başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı unsurlar, denizde geniş çaplı tarama faaliyetlerini sürdürürken, diğer ekipler de çevredeki vatandaşlardan bilgi alarak kayıp kişiyi bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.