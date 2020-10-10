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KOCAELİ (AA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 16:52 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de kayalıklardan düşen dağcı kurtarıldı

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Kocaeli'de kayalıklardan düşen dağcı kurtarıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Kanyonu'nda tırmanış yaptığı kayalıklardan düşerek yaralanan dağcı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, tırmanış yapmak üzere kanyona gelen dağcı Uğur Kıroğlu, henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklardan düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerince kayalıklardan sedyeyle indirilen dağcı, sağlık personeline teslim edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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