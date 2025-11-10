×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli’de karaya oturmuştu: 2 bin 135 ton alçının tahliyesi için çalışma başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Kurtarma Operasyonu#Tanzanya Bayraklı Gemi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 13:38

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında, 18 Eylül’de karaya oturan Tanzanya bayraklı 81 metre uzunluğundaki 'RAPID' isimli gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Haberin Devamı

Bartın'dan Ukrayna'ya giden Tanzanya bayraklı 81 metre uzunluğundaki 2 bin 135 ton alçı yüklü 'RAPID' isimli kuru yük gemisi, 18 Eylül'de Kandıra ilçesi Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde karaya oturdu. 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu mürettebat gemide mahsur kaldı.

Kocaeli’de karaya oturmuştu: 2 bin 135 ton alçının tahliyesi için çalışma başlatıldı

İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter, bot, arama-kurtarma timi ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgar ve aşırı dalgalar nedeniyle botla müdahale edilemeyince, helikopterle 7 mürettebat gemiden alınıp kıyıya çıkarıldı. Etrafına yüzer bariyer çekilerek olası yakıt sızıntısına karşı önlem alınan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kocaeli’de karaya oturmuştu: 2 bin 135 ton alçının tahliyesi için çalışma başlatıldı

Haberin Devamı

2 BİN 135 TON ALÇI TAHLİYE EDİLİYOR

Bugün gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bölgeye ‘SEMA 1’ isimli üzerinde vinç bulunan gemi geldi. Vinç ile alçılar gemiye yüklenirken, 2 römorkör ise ‘SEMA 1’ isimli geminin yanında bekliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Kurtarma Operasyonu#Tanzanya Bayraklı Gemi

BAKMADAN GEÇME!