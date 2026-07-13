Kocaeli’de karaya oturan gemi, 7 milyon 411 bin TL bedelle satışa çıkarılacak

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Bartın'dan Ukrayna'ya giden Tanzanya bayraklı 81,07 metre uzunluğunda 11 metre uzunluğundaki 2 bin 135 ton alçı yüklü 'RAPID' isimli kuru yük gemisi, 18 Eylül 2025’te Kandıra ilçesi Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde karaya oturdu. Gemide mahsur kalan 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu mürettebat rüzgar ve aşırı dalgalar nedeniyle helikopterle kurtarıldı. Sonraki süreçte üzerinde vinç bulunan başka bir gemiyle, 2 bin 135 ton alçı tahliye edildi.

Bölgede yaklaşık 10 aya yakın süredir karaya oturmuş halde bekleyen gemi için satış ihalesi kararı alındı. Kefken Liman Başkanlığı tarafından yayımlanan ihale ilanına göre, 1991 inşa tarihli, 81,07 metre uzunluğunda, 11,30 metre genişliğinde, 5,40 metre derinliğinde, 1574 GRT büyüklüğündeki, Tanzanya bayraklı ve 8919233 IMO numaralı RAPID isimli kuru yük gemisi, mevcut haliyle bulunduğu yerde satışa çıkarıldı. İlanda, 18.09.2025 tarihinde sürüklenerek karaya oturan ve 14.11.2025 tarihinden bu yana Kefken Adası mevkisinde demirli olarak Kefken Liman Başkanlığı idari sahasında atıl vaziyette bulunan geminin, 618 sayılı Limanlar Kanunu'nun 7'nci maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Açık Teklif Usulü ile satılacağı belirtildi.

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İHALE, 27 TEMMUZ'DA

İhale şartnamesinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin Vakıfbank Emek Şubesi’ne ‘İhale Dosya Bedeli’ açıklamasıyla 10 bin TL yatırılmasının ardından, dekont karşılığında Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'ndan temin edileceği bildirildi. İhalenin, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı 2'nci kat toplantı salonunda, Kefken Liman Başkanlığı tarafından Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirileceği ifade edildi. Geminin tahmini satış bedelinin 7 milyon 411 bin 754 TL, geçici teminat bedelinin ise 222 bin 353 lira 62 kuruş olduğu kaydedildi.

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İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılacak tüzel kişilerin; vergi numarası, iletişim ve adres bilgileri ile banka IBAN numaralarını içeren yazılı beyan, ihale dosya bedeli ve geçici teminat dekontlarının asılları, son 1 yıl içinde alınmış oda kayıt belgesi, noter tasdikli imza sirküleri, vekaleten katılım halinde noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri ile vergi levhası fotokopisini içeren dosyayı eksiksiz şekilde 23 Temmuz saat 17.00'ye kadar Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'na elden teslim etmeleri gerektiği belirtildi.