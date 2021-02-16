Kocaeli’de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kocaeli’de yoğun kar yağışı ulaşımı etkiledi. Kentin tamamı karla kaplanırken, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nda ise zaman zaman aksamalar yaşandı. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların kapanmasını önlemeye çalıştı. Bazı yerlerde meydana gelen kazalar nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Araçlarında kar lastiği olmadan yola çıkan sürücüler ise yolda ilerlemekte zorlandı. Kar yağışının bugün gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.