MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKocaeli’de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
GeriGündem Kocaeli’de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

Kocaeli’de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaeli’de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ’de yoğun kar yağışı, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Karla kaplı yollarda araçların kayması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kocaeli’de yoğun kar yağışı ulaşımı etkiledi. Kentin tamamı karla kaplanırken, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nda ise zaman zaman aksamalar yaşandı. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolların kapanmasını önlemeye çalıştı. Bazı yerlerde meydana gelen kazalar nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Araçlarında kar lastiği olmadan yola çıkan sürücüler ise yolda ilerlemekte zorlandı. Kar yağışının bugün gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kocaeli’de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle