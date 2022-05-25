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Kocaeli'de kamyonun kasasında 35 Afgan yakalandı!

#Kamyon#Kaçak Göçmen#Kocaeli

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, trafik kontrolünde durdurulan kamyonun sürücüsünün yeterli sürücü belgesinin olmadığı tespit edilip araç, yediemin otoparkına çekildi. Aracın kasasından inip kaçmaya çalışan, 5’i çocuk 35 Afgan kaçak göçmen yakalandı.

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, trafik kontrolü sırasında kamyonu durdurdu. Kamyon sürücüsü İ.A.'nın (39) yeterli sürücü belgesi olmadığı belirlenerek, araç da yediemin otoparkına çekildi. İnceleme için kamyonun kasasının arka kapısı açıldığında, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı uyruklu kişiler, kaçma girişiminde bulundu.

Kocaelide kamyonun kasasında 35 Afgan yakalandı

SINIR DIŞI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ve jandarmaya haber verilirken, Afganistan uyruklu 5’i çocuk 27 kişi yakalandı. Kaçakların sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı. Yurda yasa dışı giren kişilerin kamyon kasasından inerek kaçma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada yayınlandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü ise tutuklandı.

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YAKALANAN KİŞİ SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Kocaeli Valiliği, kamyonda 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere 35 kişinin yakalandığını, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceklerini belirtti.

Kocaelide kamyonun kasasında 35 Afgan yakalandı

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#Kamyon#Kaçak Göçmen#Kocaeli

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