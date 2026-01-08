×
Kocaeli'de kamyon ile servis minibüsünün çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

S.K. idaresindeki 34 LRH 551 plakalı servis minibüsü ile A.C. yönetimindeki demir saç yüklü 34 DPE 43 plakalı kamyon, otoyolun Gebze kesimi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

