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Kocaeli'de kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için tören

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#Kalp Krizi#Polis#Kocaeli
Kocaelide kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için tören
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 13:40

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Yunus Bozkurt (50) için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Bozkurt'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Körfez ilçesine götürüldü.

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Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Yunus Bozkurt, dün akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Yunus Bozkurt için bugün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenledi. Törene polis memurunun eşi Zeynep, kızları Mina, Esmanur ve Ezgi, yakınları ile meslektaşları katıldı.

Kocaelide kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için tören

Cenaze töreninde Bozkurt'un ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Mina babasının şapkasını takarken, eşi Zeynep ise, “Ben ne yapacağım 3 çocukla, ben nasıl dayanacağım. Kurban olayım ona. Yavrularımın boynunu büktü bıraktı gitti. Kocam görevinde başarılı kahraman bir polisti, görevinde asla hainlik yapmadı. Kahraman unvanı bile aldı. Allah’ım sen onu cennetine al” diyerek gözyaşı döktü.

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Kocaelide kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru için tören

Okunan dualar ve helallik alınmasının ardından Yunus Bozkurt'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Körfez ilçesine götürüldü. Bozkurt'un cenazesi, Körfez Mehmet Akif Ersoy Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Körfez Asri Mezarlığına defnedilecek.

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#Kalp Krizi#Polis#Kocaeli

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