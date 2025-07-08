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Kocaeli'de kahreden olay: Engelli kızını kurtaran baba boğuldu

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#Kocaeli#Boğulma#Engelli Kız
Kocaelide kahreden olay: Engelli kızını kurtaran baba boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 10:59

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde engelli kızını kurtaran baba, boğularak hayatını kaybetti.

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Olay, Cebeci Uzunkum plajında meydana geldi. Düzce'den geldikleri öğrenilen Murat Akın (52) ile kızı Rana Akın, denize girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Rana Akın'ı kurtarmak için baba hemen müdahale etti.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların da ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi. Engelli kız ve babası sudan çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Rana Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, baba Murat Akın hayatını kaybetti. Bölgenin girilmesi yasak olan sahiller arasında yer aldığı öğrenildi.

Murat Akın'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Düzce'ye gönderildi.

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#Kocaeli#Boğulma#Engelli Kız

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