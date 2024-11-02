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Kocaeli'de kadınlara sözlü tacizde bulunan şüpheli, görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Gözaltına alındı

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#Kocaeli#Karamürsel#Sözlü Taciz
Kocaelide kadınlara sözlü tacizde bulunan şüpheli, görüntüleri sosyal medyada paylaştı Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 14:37

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, cep telefonuyla video çekip sokakta kadınlara sözlü tacizde bulunduktan sonra sosyal medya hesabında paylaşan M.G. evinde gözaltına alındı. Şüpheli M.G.'nin sorgusu sürüyor. 

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Kocaeli'de Karamürsel merkezinde yürüdüğü sırada cep telefonuyla video çeken M.G. isimli erkek şüpheli, kadınlara yönelik sözlü tacizde bulundu. M.G., daha sonra bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntünün yayılması üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresini tespit etti.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Karamürsel Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçedeki evinde gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor. 

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#Kocaeli#Karamürsel#Sözlü Taciz

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