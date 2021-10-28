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Kocaeli'de kadın cinayeti! Seyhan Gözer'i takside başından vurarak öldürdü, cesetle emniyete gidip teslim oldu

#Kadın Cinayeti#Kocaeli#Taksi
Kocaelide kadın cinayeti Seyhan Gözeri takside başından vurarak öldürdü, cesetle emniyete gidip teslim oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Ali Akbaba (50) kendisinden ayrılmak isteyen kadın arkadaşı Seyhan Gözer'i (44) takside tabancayla başından vurarak öldürdü. Akbaba, Gözer’i hastaneye götürmek isteyen şoförün de başına silahı dayayıp, “Bırak, ölürse ölsün. Sen emniyet müdürlüğüne götür bizi” dedikten sonra taksiyle polis merkezine gidip teslim oldu.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinin kırsal Saraylı Mahallesi’nde Ali Akbaba, sabah erken saatlerde servise binip işe gidecek olan kadın arkadaşı Seyhan Gözer'in yanına gitti. Ali Akbaba, Gözer’e taksiyle kendisini işe bırakacağını söyledi. Bunun üzerine Seyhan Gözer taksiye bindi. Yolculuk sırasında Seyhan Gözer, Ali Akbaba’ya ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktı. İş yerinin önüne geldiklerinde Ali Akbaba, taksiciye devam etmesini belirtti. Taksi, yeniden Saraylı Mahallesi’nde geldiğinde Ali Akbaba tabancasını çıkararak Seyhan Gözer’in başına ateş etti.

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 "BIRAK ÖLÜRSE ÖLSÜN"

Taksi şoförü Seyhan Gözer’i hastaneye götürmek istedi. Ancak Ali Akbaba, şoförün başına tabancayı dayayıp, "Bırak ölürse ölsün. Sen emniyet müdürlüğüne götür bizi" dedi.

Taksiyle Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Ali Akbaba, polise durumu anlatıp teslim oldu. Gözer’in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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Kocaelide kadın cinayeti Seyhan Gözeri takside başından vurarak öldürdü, cesetle emniyete gidip teslim oldu

Gözaltına alınan Ali Akbaba ile taksi şoförünün ifadesi alınırken, soruşturma sürüyor.

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