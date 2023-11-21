Kocaeli'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp oğlunu yaraladı

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Olay, sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Akse Mahallesi 528. Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Bahri Göksu ile eşi Kezban Göksu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan kavgada Bahri Göksu, eşi ile araya giren oğlu Salih Göksu'ya tabanca ile peş peşe ateş açıp, kaçtı. Kezban Göksu olay yerinde hayatını kaybetti, Salih Göksu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

Salih Göksu Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.