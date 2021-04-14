Kocaeli'de kaçak kum midyesi avcılığı yapan 4 kişiye para cezası

İzmit Körfezi Sulak Alanı'nda dalgıç kıyafeti giyen kişilerce kaçak midye avcılığı yapıldığını gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin ikazına rağmen sudan çıkmayan S.C, E.D, Ü.D. ve B.P, Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği Kurbağa Adam ekiplerince yakalandı.

Polis ekipleri, 4 kişiye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uyguladı.

Avcılıkta kullanılan malzemelere ise el konuldu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara