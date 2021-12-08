Kocaeli'de isyan ettiren görüntü! Ölü kedi ve köpekler bulundu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar etkili oldu Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi bulduYoğun kar etkili oldu! Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi buldu#Meteoroloji
Dortmunda karşı sınıfta kaldı, istatistikleriyle saç baş yoldurduDortmund'a karşı sınıfta kaldı, istatistikleriyle saç baş yoldurdu!#Kenan Karaman
Dikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyorDikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyor!#Sağlık
Erdoğandan Kılıçdaroğlunun Meclisteki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikasıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikası#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Mecliste gerginlik AK Parti ve CHPli vekiller birbirlerine girdiMeclis'te gerginlik! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirlerine girdi#TBMM
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak Ek zam gelebilir...Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelebilir...#Emekli Zammı
Altın için şok tahmin Yatırımcılar dikkatAltın için şok tahmin! Yatırımcılar dikkat#Altın
Geri sayım başladı... Yılbaşı biletlerine yoğun ilgiGeri sayım başladı... Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi!#Milli Piyango
Putinden ezber bozan sözler... Canlı aşı dedi yer yerinden oynadıPutin'den ezber bozan sözler... 'Canlı aşı' dedi yer yerinden oynadı!#Putin
Ankaragücünün efsane başkanı hayatını kaybettiAnkaragücü'nün efsane başkanı hayatını kaybetti#Ankaragücü
Genç kızlara uyuşturucu verip birlikte oluyorlardı: Müstehcen ve görgüsüz bir yaşamın içindeydimGenç kızlara uyuşturucu verip birlikte oluyorlardı: Müstehcen ve görgüsüz bir yaşamın içindeydim#Hugh Hefner
Demet Şener ve Tolga Arman evleniyor mu İlk kez açıkladıDemet Şener ve Tolga Arman evleniyor mu? İlk kez açıkladı!#Demet Şener
G.Sarayda merakla beklenen karar Fatih Terim...G.Saray'da merakla beklenen karar! Fatih Terim...#Galatasaray
Hindistana facia... İlk görüntüler geldi Genelkurmay başkanını taşıyorduHindistan'a facia... İlk görüntüler geldi! Genelkurmay başkanını taşıyordu#Hindistan
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'de isyan ettiren görüntü! Ölü kedi ve köpekler bulundu

#Kocaeli#Kedi#Köpek
Kocaelide isyan ettiren görüntü Ölü kedi ve köpekler bulundu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir çöp konteyneri kenarında ölü iki köpek ve iki kedi bulunurken, polis soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir çöp konteyneri yanında iki kedi ve iki köpek ölüsü olduğunu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre ölen 4 hayvanın da vücudunda yara olmadığı tespit edildi. Polis, hayvanların cansız bedenleri incelenmek üzere hayvan barınağına götürdü.

Olayın kim tarafından ve nasıl gerçekleştirildiğiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Gözden Kaçmasın

Dünyayı ayağa kaldıran Omicron araştırması... DSÖden flaş yanıtDünyayı ayağa kaldıran Omicron araştırması... DSÖ'den flaş yanıt!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

TBMMde bütçe görüşmelerinde gerginlik... AK Parti ve CHPli vekiller birbirlerine girdiTBMM'de bütçe görüşmelerinde gerginlik... AK Parti ve CHP'li vekiller birbirlerine girdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Kedi#Köpek

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları