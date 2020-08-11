MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı
GeriGündem Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 19:44,Son Güncelleme:

Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi 11. Cadde'deki bir iş yerine gelen eski galerici Ali Ü, tabancayla ateş açtı.

Olayda iş yerinde bulunan M.M, A.D. ve A.K.D. yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen zanlı Ali Ü, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle