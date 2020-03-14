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Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2020 - 09:43,Son Güncelleme:/

Kocaeli'de iş makinesi devrildi: 1 yaralı

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Kocaeli'de iş makinesi devrildi: 1 yaralı
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KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, iş makinesinin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, D-100 Karayolu Gebze Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Burak Arduşlu yönetimindeki 41 U 3464 plakalı iş makinesi, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen iş makinesi, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan Burak Arduşlu, itfaiye ekibi tarafından iş makinesinden çıkarıldı. Burak Arduşlu 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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