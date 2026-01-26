×
Kocaeli'de hemşire, terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Hemşire #Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 12:57

Kocaeli’de bir kamu hastanesinde görev yapan hemşire İ.A., sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kocaeli’de bir kamu hastanesinde görevli hemşire İ.A. hakkında, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle adli ve idari soruşturma başlatıldı. İ.A., ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alınıp, Kocaeli’ye getirildi. İ.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“Bakanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan ve sanal medya hesaplarında Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlisi Etik Davranış İlkelerine aykırı paylaşımlar nedeniyle personel ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup konu yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Hemşire #Gözaltı

