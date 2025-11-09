×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli’de hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli Yangını#Fabrika Yangını#Adli Tıp Kurumu
Kocaeli’de hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 08:08

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Haberin Devamı

Yangın, dün 09.00 sıralarında Kocaeli Dilovası’ndaki 2 katlı kozmetik fabrikasında çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan yangında yaralanan 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’de hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı


ADLİ TIP'TA YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Yangında hayatını kaybeden Esma Dikan (65), Hanım Gülek(65), Şengül Yılmaz(55), Nisa Taşdemir(17), Tuğba Taşdemir(18), Cansu Esatoğlu'nun(16) cenazeleri otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli Yangını#Fabrika Yangını#Adli Tıp Kurumu

BAKMADAN GEÇME!