Kocaeli'de hastanenin 5’inci katından atlayan hükümlü, yaşamını yitirdi

#Kocaeli#Hastane#İntihar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 08:14

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 5’inci katından atlayan hükümlü Rasim Osman, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 23.00 sıralarında İzmit ilçesindeki Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde meydana geldi. Psikiyatri servisinde jandarma ekiplerinin gözetiminde tedavi gören hükümlü Rasim Osman, bir anda 5’inci katın penceresinden atladı. Osman’a hastanenin sağlık ekipleri müdahale etti.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rasim Osman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekibinin yaptığı incelemenin ardından Rasim Osman’ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Rasim Osman’ın daha önce bir kişiyi ‘kasten öldürme’ suçundan hüküm giydiği ve yine intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

