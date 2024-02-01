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Kocaeli'de hareketli saatler! Fabrikayı basan bir kişi, işçileri rehin aldı... Çok sayıda ekip sevk edildi

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#Kocaeli#Fabrika#Rehine
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 16:20

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

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Gebze’de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla bir fabrikanın ana binasına girdi. Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti. Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Kocaelide hareketli saatler Fabrikayı basan bir kişi, işçileri rehin aldı... Çok sayıda ekip sevk edildi

Kocaelide hareketli saatler Fabrikayı basan bir kişi, işçileri rehin aldı... Çok sayıda ekip sevk edildi


Kocaelide hareketli saatler Fabrikayı basan bir kişi, işçileri rehin aldı... Çok sayıda ekip sevk edildi

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#Kocaeli#Fabrika#Rehine

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