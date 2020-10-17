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Ergün AYAZ- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 17.10.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

Kocaeli’de hareketli dakikalar... Polis ikna etti

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Kocaeli’de hareketli dakikalar... Polis ikna etti
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, babası ve kardeşiyle kavga eden Erdal K. (30), eşi ve 2 çocuğunu eve kapatıp, balkona çıkarak intihara kalkıştı. Balkonda, eşyaları ateşe veren Erdal K., 3 saatlik çalışmayla ikna edilerek eylemine son verdi.

Olay, öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Erdal K., babası ve kardeşiyle kavga ettikten sonra eşi ve 2 çocuğunu eve kapatıp, balkona çıkarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Erdal K. balkonda bulunan çarşaf ve bazı eşyaları ateşe verdi. Çevredekileri yaklaşmamaları konusunda tehdit eden Erdal K., polisin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla ikna edildi. 

Eylemine son veren Erdal K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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