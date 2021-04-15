Kocaeli'de gözaltına alınan HDP'li eski yönetici için karar

İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında HDP Dilovası eski ilçe başkanı Kamuran Onay hakkında, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Dün sabah saatlerinde Onay'ın evine baskın yapan jandarma, Onay'ı gözaltına aldı. Onay'ın evinde yapılan aramalarda dokümanlar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından Kamuran Onay, 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Onay'ın, geçmiş dönemlerde PKK terör örgütünün kamplarında bulunduğu ve Kuzey Irak Gara bölgesinde eğitim alıp faaliyet gösterdiği belirtildi.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

HDP Dilovası eski ilçe başkanı Kamuran Onay, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından elektronik kelepçe tedbiri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.

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