Kocaeli'de göçük altında kalan işçiden acı haber

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Olay, öğle saatlerinde Körfez Şirinyalı Mahallesi, Tayyar Yıldırım Caddesi'ndeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan Mehmet Yılmaz, ıslak toprağın kayması sonucu yaşanan göçüğün altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalenin ardından Yılmaz, özel bir hastaneye kaldırıldı.



TCDD şantiyesinde göçük altında kalarak ağır yaralanan Mehmet Yılmaz(38), kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.





