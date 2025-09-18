Kocaeli'de denizde nefes kesen operasyon: Gemideki mürettebat böyle kurtarıldı

Haberin Devamı

Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

7 KİŞİLİK MÜRETTEBATI VAR

Kuru yük gemisi daha sonra kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu. 7 kişilik mürettebatı bulunan geminin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından mürettebat helikopterle gemiden tahliye edildi. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.