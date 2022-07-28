Kocaeli'de galvaniz fabrikasında patlama: 11 yaralı! Patlama anı görüntülendi

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Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren galvaniz fabrikasında saat 02.00 sıralarında alüminyum kazanında patlama meydana geldi. Patlamada kazandaki madde etrafa saçılırken 11 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 6 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, 5 işçi ise kendi imkanları ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gitti.

PATLAMA ANI KAMERADA

Bu arada patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kazanın hareket ettirildiği sırada patlama yaşandığı ve işçilerin çevreye savrulduğu görüldü.