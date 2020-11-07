Kocaeli'de flaş evden çalışma kararı! 10 Kasım'da başlayacak

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bugün Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplandı. Koronavirüs vakalarının giderek artması nedeniyle kamuda çalışan personelin durumlarının değerlendirildiği toplantıda, dönüşümlü ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanması kararlaştırıldı. Okullarda eğitimin saat 08.00de başlamasına, kamu kurum ve kuruluşlarında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve sağlık teşkilatı hariç saat 09.00-13.00/13.30-17.30, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde ise mesai saatlerinin 09.30-13.30/14.00-18.00 olarak uygulanmasına karar verildi.



60 yaş ve üstü çalışanlarla hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların idari izinli sayılarak, evden çalışması, diğer personelin ise ilgili müdürlük ve kuruluşun üst amiri tarafından planlanarak, dönüşümlü olarak çalışması kararı alındı. Uygulama,10 Kasım’dan itibaren başlayacak.