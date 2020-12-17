Kocaeli'de, FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli olarak Kayseri, Yalova ve Bursa'da operasyon düzenledi. Operasyonda 10 eski askeri okul öğrencisi ve daha önce açığa alınan 1 üsteğmen gözaltına alındı. 11 kişiden O.A. ve Y.M. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltındaki H.D., A.B., O.A., T.E., A.Ç., E.D., M.S., Ö.Ş.Ö. ve S.E.P. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.