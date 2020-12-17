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Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 11:44 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de, FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi

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Kocaeli'de, FETÖ şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi
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Kocaeli merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli olarak Kayseri, Yalova ve Bursa'da operasyon düzenledi. Operasyonda 10 eski askeri okul öğrencisi ve daha önce açığa alınan 1 üsteğmen gözaltına alındı. 11 kişiden O.A. ve Y.M. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltındaki H.D., A.B., O.A., T.E., A.Ç., E.D., M.S., Ö.Ş.Ö. ve S.E.P. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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