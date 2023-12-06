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Kocaeli'de feci olay! Anne epilepsi nöbeti geçirdi, yıkadığı bebeği ölümden döndü

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#Kocaeli#Epilepsi#Sağlık
Kocaelide feci olay Anne epilepsi nöbeti geçirdi, yıkadığı bebeği ölümden döndü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 14:55

Kocaeli’de on aylık bebeğini yıkayan anne, epilepsi krizi geçirdi. Komşuları, evde bebeği küvette hareketsiz, anneyi ise nöbet geçirmiş halde buldu. Boğulma tehlikesi geçiren 10 aylık bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. Epilepsi hastası anne, komşusuna, 10 aylık M.C. isimli kızını yıkayacağını söyledi. Daha sonra küvette bebeğini yıkayan anneden haber alamayan eşi, komşularını arayarak kontrol etmesini istedi. Daireye giden komşu zili çalmasının ardından çiftin 4 yaşındaki çocukları kapıyı açtı.

Kocaelide feci olay Anne epilepsi nöbeti geçirdi, yıkadığı bebeği ölümden döndü

Banyoya giden komşu, bebeği küvette hareketsiz halde, anneyi ise nöbet geçirmiş yerde baygın gördü. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren komşunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren bebek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesi’ne ardından da Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Bebeğin durumunun ciddiyetiğini koruduğu öğrenildi.

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#Kocaeli#Epilepsi#Sağlık

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