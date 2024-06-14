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Kocaeli'de feci kazada 3 can kaybı

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#Kocaeli#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 09:29

Kocaeli’nde, bariyerlere çarparak ters dönen otomobildeki Ömer B., S.A. ve Hasan K. yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde, D-100 bağlantı yolunda meydana geldi. Ankara istikametine giden Ömer B., Hasan K. ve S.A.’nın içerisinde bulunduğu, hangisinin sürücüsü olduğu öğrenilemeyen 35 AGB 557 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kocaelide feci kazada 3 can kaybı

Otomobil daha sonra bariyer üzerinde ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kocaelide feci kazada 3 can kaybı

Yapılan incelemede Ömer B. ve S.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan Hasan K., ise ağır yaralı halde Gebze’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hasan K., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cenazeler inceleme sonrası Gebze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#Kocaeli#Trafik#Kaza

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