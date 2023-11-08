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Kocaeli'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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#Kocaeli#Trafik Kazası#Başişkele
Kocaelide feci kaza Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 01:21

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bölünmüş yolda sürücüsünün ters yöne girdiği cip, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 bebek ile 1 hamile kadın yaşamını yitirirken, 5’i çocuk 10 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında Başiskele ilçesi D-130 karayolu Barbaros Mahallesi geçişinde meydana geldi. Başiskele şehir merkezinden yola çıkan Salih Erdem E. yönetimindeki 34 HB 3302 plakalı cip, yolun ters yönüne dönerek sol şeritte yaklaşık 150 metre ilerledi. Bu sırada İzmit yönünde ilerleyen Suriye uyruklu Hüseyin El S. yönetimindeki 41 AJR 709 plakalı, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobil ile ters yönde ilerleyen cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrularak refüje çarparken, otomobildeki 6’sı çocuk 11 kişiden bazıları yola savruldu, bazıları ise otomobilde sıkıştı.

Kocaelide feci kaza Ölü ve yaralılar var

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtarırken, sağlık ekipleri de yola savrulanlara ilk müdahalede bulundu. Ekipler, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen hamile kadın ile ismi öğrenilemeyen bir bebeğin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 5’i çocuk 10 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerindeki incelemenin ardından, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-130 karayolu İzmit yönü trafiğe kapanırken, araç geçişleri yan yollardan sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaelide feci kaza Ölü ve yaralılar var

Kocaelide feci kaza Ölü ve yaralılar var

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#Kocaeli#Trafik Kazası#Başişkele

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