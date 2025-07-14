Kocaeli’de feci kaza! İki otomobil ve TIR çarpıştı; 5 ölü, 1 yaralı

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Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolunun Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DKT 578 ve 34 DCK 849 plakalı otomobil ile 41 AYC 798 dorse plakalı TIR, çarpıştı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE 3 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan TIR’ın dorsesindeki konteyner düştü, 34 DKT 578 plakalı otomobil dorsenin altında kalarak demir yığını haline dönüştü.

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Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi olay yerinde 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de yaralandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis, ekipleri kontrollü olarak araç geçişlerini sağlamaya çalışıyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.