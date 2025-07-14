×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli’de feci kaza! İki otomobil ve TIR çarpıştı; 5 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli Kaza#Zincirleme Kaza#Otomobil TIR Çarpışması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 20:18

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 kara yolu geçişinde 2 otomobil ve TIR’ın çarpıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken bir kişi hayatını kaybetti. 

Haberin Devamı

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolunun Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DKT 578 ve 34 DCK 849 plakalı otomobil ile 41 AYC 798 dorse plakalı TIR, çarpıştı.

Kocaeli’de feci kaza İki otomobil ve TIR çarpıştı; 5 ölü, 1 yaralı

2 KİŞİ OLAY YERİNDE 3 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan TIR’ın dorsesindeki konteyner düştü, 34 DKT 578 plakalı otomobil dorsenin altında kalarak demir yığını haline dönüştü.

Kocaeli’de feci kaza İki otomobil ve TIR çarpıştı; 5 ölü, 1 yaralı

Haberin Devamı

Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobillerde bulunan 2 kişi olay yerinde 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti, TIR sürücüsü de yaralandı.

Kocaeli’de feci kaza İki otomobil ve TIR çarpıştı; 5 ölü, 1 yaralı

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis, ekipleri kontrollü olarak araç geçişlerini sağlamaya çalışıyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

Gözden KaçmasınEdirnede anız yangını Dumanlar gökyüzünü kapladı, kara yolu kapatıldıEdirne'de anız yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı, kara yolu kapatıldıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli Kaza#Zincirleme Kaza#Otomobil TIR Çarpışması

BAKMADAN GEÇME!