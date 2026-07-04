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Kocaeli'de feci kaza! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

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#Kocaeli#Körfez#Trafik Kazası
Kocaelide feci kaza Baba ve oğlu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 12:07

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp dorsenin altında giren otomobilin sürücüsü Emin Torgay (24) ile babası Musa Torgay (53) hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Körfez ilçesi geçişi Hacıosman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Emin Torgay’ın kullandığı 41 APR 786 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Otomobil dorsenin altına girerken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, tavanı açılan otomobilde sıkışan Emin Torgay ile yanında bulunan babası Musa Torgay'ı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kocaelide feci kaza Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Tekstil işiyle uğraştıkları öğrenilen Musa Torgay ve oğlu Emin Torgay’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Dilovası ilçesinde toprağa verilecek.

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#Kocaeli#Körfez#Trafik Kazası

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